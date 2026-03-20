ONE PIECE: Medici Senza Frontiere × Tony Tony Chopper

Tony Tony Chopper, l’amato personaggio di ONE PIECE (creato da Eiichiro Oda, pubblicato da Shueisha), è stato nominato supporter ufficiale di Medici Senza Frontiere, con l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle attività mediche umanitarie dell’organizzazione in tutto il mondo.

Il sogno di Chopper è “diventare un medico in grado di curare tutte le persone del mondo”. In qualità di medico della Ciurma di Cappello di Paglia, l’impegno instancabile di Chopper nell’aiutare chiunque sia ferito o malato durante le loro avventure ha toccato il cuore di lettrici e lettori, spettatrici e spettatori di tutto il mondo. Questa convinzione è profondamente in sintonia con i principi di MSF. La nostra è un’organizzazione medico-umanitaria internazionale e indipendente che fornisce assistenza medica in situazioni di emergenza alle persone colpite da conflitti armati, epidemie, disastri naturali o che sono escluse dall’assistenza sanitaria.

Presenti in oltre 70 paesi, forniamo assistenza sanitaria salvavita alle persone in situazioni di crisi, indipendentemente dall’etnia, dalla religione, dalla nazionalità o dall’appartenenza politica. Il nostro operato è guidato dall’etica medica e dai principi di indipendenza, neutralità e imparzialità. Chopper incarna i principi e i valori di MSF. È proprio questa visione e questa filosofia condivise che hanno portato alla nascita di questa collaborazione. L’iniziativa mira ad ampliare la comprensione e l’interesse nei confronti delle nostre attività mediche e umanitarie.

Pubblicata una nuova illustrazione di “MSF Chopper” realizzata da Eiichiro Oda:

© Eiichiro Oda / Shueisha | © MSF

Chopper corre indossando una maglietta con il logo, uno stetoscopio al collo e sventolando alta la bandiera MSF. Il suo zaino medico da emergenza, colmo di oggetti, è ispirato a uno realmente utilizzato da MSF. Il modo in cui Chopper corre evoca un senso di affinità con il logo della “Persona che corre”, che incarna lo spirito di MSF.

Sono previste diverse iniziative che Chopper realizzerà a sostegno di MSF ed è ora online il sito web speciale dedicato alla collaborazione a questa collaborazione.