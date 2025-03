Vaccini: se gli USA interrompessero il sostegno a Gavi, la vita di milioni di bambini sarebbe a rischio

La possibile decisione del governo USA di porre fine al sostegno a Gavi, l’Alleanza per i vaccini, istituita 20 anni fa per aumentare l’accesso ai vaccini nei Paesi più poveri del mondo, potrebbe avere conseguenze devastanti per i bambini di tutto il mondo.

Anche se c’è ancora spazio per progressi, è innegabile che la copertura vaccinale di routine per i bambini sia migliorata da quando Gavi è stata istituita nel 2000. Si stima che abbia salvato la vita di 17 milioni di bambini negli ultimi 25 anni.

Tuttavia, come riportato dal New York Times, e secondo le stime di Gavi stessa, si prevede che la perdita del sostegno statunitense negherà le vaccinazioni di routine a circa 75 milioni di bambini nei prossimi cinque anni, con la conseguente potenziale morte di oltre 1,2 milioni di bambini.

L’importanza delle vaccinazioni nei paesi a basse risorse

Da oltre 50 anni, MSF vaccina i bambini che vivono in alcune delle aree più difficili da raggiungere al mondo, tra cui le zone di guerra, i campi per persone rifugiate e le aree rurali isolate dall’assistenza sanitaria.

Questa decisione rischia di lasciare questi bambini senza protezione. Sebbene MSF non accetti finanziamenti dal governo statunitense o da Gavi e non sia direttamente colpita dai tagli o dal congelamento del programma, più della metà dei vaccini che MSF utilizza nei suoi progetti proviene dai ministeri della Sanità e viene acquistata tramite Gavi.

La dottoressa Carrie Teicher, responsabile dei programmi di MSF USA, ha dichiarato:

La decisione del governo statunitense di porre fine al sostegno a Gavi minaccia di compromettere i progressi compiuti negli ultimi 25 anni e lascerà ancora più bambini in tutto il mondo vulnerabili a malattie mortali prevenibili come il morbillo, la polmonite e la difterite. Le conseguenze di questa decisione politica saranno catastrofiche”.

I vaccini sono uno dei più importanti ed economici strumenti medici salvavita disponibili. Gli Stati Uniti sono uno dei maggiori finanziatori di Gavi – contribuiscono a circa il 13% del bilancio di Gavi – qualsiasi interruzione di questo finanziamento si tradurrà in un minor numero di vaccini per i bambini.

La fine del sostegno a Gavi danneggerà inutilmente i bambini e minerà i sistemi sanitari di tutto il mondo che si affidano a Gavi per i vaccini.

Sono già troppi i bambini che non ricevono le vaccinazioni di routine. Anche con le frequenti vaccinazioni di routine e di emergenza, continuiamo a vedere bambini che si ammalano durante le epidemie di malattie prevenibili come la difterite in Nigeria e il morbillo nel Sudan meridionale, epidemie che potrebbero essere arginate e che potrebbero salvare vite umane se un maggior numero di bambini fosse vaccinato. Carrie Teicher

Responsabile dei programmi di MSF USA

Riprendere il pieno finanziamento di Gavi e di altri sforzi umanitari e sanitari non è solo la cosa giusta da fare, è un investimento intelligente nella stabilità globale e in un futuro più sano per milioni di bambini.